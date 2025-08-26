Д оброволци издирват 78-годишната жена, изчезнала в района на вилна зона Горна баня.

ИЗЧЕЗНА жена в столицата! (СНИМКА)

От 20.00 часа в понеделник пет екипа на доброволната организация „Търсене и спасяване България“ участват в издирването. Повече от 12 часа издирването продължава без прекъсване.

Във вторник сутринта доброволците продължават системно претърсване по предварително определени маршрути и работят в координация с институциите и близките на изчезналата жена, информират от организацията.

В рамките на деня предстои и по-обстойно претърсване на района с помощта на пилотно летателно средство, което ще подпомогне работата на наземните екипи, предаде БГНЕС.