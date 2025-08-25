Ж ена от столичния квартал "Горна баня" изчезна.

78-годишната Емилия Георгиева е изчезнала, алармират в социалната мрежа, пише Glasnews.

Според Лидия Христова, която първа съобщи за изчезването, жената е излязла от дома си в неделя, 24 август, около 17:00 часа.

Целта ѝ е била да се разходи. Емилия обаче не се прибира.

изчезналата Емилия

Тя е била облечена със същата рокля като на предоставената за разпознаване снимка, която Христова споделя. По думите ѝ изчезналата не страда от деменция.

Ако сте забелязвали Емилия, или имате информация за местонахождението й, може да се обадите на номер 0898439948 (Лидия Христова),

Не се съобщава дали е обявена за издирване от полицията.