С ъбраха се тъмни облаци над главата на убиеца с АТВ-то на Слънчев бряг.

Никола Бургазлиев е обвинен за катастрофата с АТВ в „Слънчев бряг”, при която бяха пометени няколко пешеходци, загина Христина - майката на оцелялото по чудо момченце Мартин.

ПРЕКРАСНА ВЕСТ: Марти си е вече вкъщи!

Над 400 души изпратиха Христина, прегазена от АТВ в Слънчев бряг

И втората кръвна проба на Никола Бургазлиев показва употребата на наркотици, информира NOVA, позовавайки се на източници от разследването.

Контролната проба беше поискана от защитата на обвиняемия.

Припомняме, че 4-годишният Марти бе изписан от "Пирогов" – около месец и половина след инцидента.

СЛЕД КАТО ГО ПОМЕТЕ АТВ-ТО: Въздушна линейка излетя с Марти към „Пирогов“

Майка му Христина претърпя няколко операции, но за съжаление впоследствие изпадна в клинична смърт и почина