Г ръцката прокуратура повдигна обвинение на българския шофьор, който предизвика тежка катастрофа до Комотини.

Българският шофьор се намира в болницата след наложителна операция, съобщават от полицията.

Той се охранява, защото прокуратурата му повдигна обвинения за инцидента.

Според разследването българинът е предизвикал тежка телесна повреда на други лица поради опасно управление на товарния камион. В катастрофата загинаха трима души, които изгоряха в ударената от него кола. Една жена също е ранена и остава в тежко състояние, но без опасност за живота, казаха лекарите.

Разследването до сега доказа, че българският тир се е движил с несъобразена скорост, като удря два леки автомобила, спрели за да платят пътна такса на магистралата Комотини- Ксанти.

Все още прокуратурата не е взела показания от българския шофьор, защото здравословното му състояние не го позволява. Той ще бъде разпитан след разрешение на лекарите.

Жертвите са албански граждани, живеещи в Атина. В едната кола е имало и две малки деца, които не са пострадали.

*Източник: БНР