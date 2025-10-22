13-годишен ученик уби свой съученик и разчлени тялото му с електрически трион. Той опитал едно парче от трупа, а останалото разпръснал из града. Това съобщава порталът National World.

ФАТАЛЕН КРАЙ: Намушканото момче в столичен мол почина! (СНИМКИ)

Отбелязва се, че инцидентът е станал в Исмаилия, Египет. Там ученик на име Юсеф А. Примамва свой съученик в апартамента си, след което внезапно го нападнал с пръчка. Ударял го главата, докато момчето не умряло. И тогава започнал същинския ужас. Юсеф разчленил тялото на момчето електрически трион, който принадлежал на баща му.

Ученикът поставил части от тялото в торби, след което ги изхвърли на няколко места в града. Той обаче запази едно парче за себе си, тъй като решил да опита месото "от любопитство". Според самия непълнолетен вкусът му напомнял на "панирано пиле".

Митов: Какво правят дечурлига с хладни оръжия в училище и мола?

Убиецът обясни собствените си действия с факта, че е гледал достатъчно филми и е играл видео игри. Искал да повтори сцените, които видял там. Юсеф А. е задържан. Той е настанен в заведение за непълнолетни.