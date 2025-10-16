Л ошо започна четвъртъкът за два наши града. Трупове подплашиха жителите им.

Смърт под тепетата

Откриха труп в Пловдив. На мъртвеца се натъкнал случаен минувач.

Безжизненото тяло на мъж на видима възраст около 50 години е било открито тази сутрин в пловдивския квартал "Столипиново". Случаен минувач се натъкнал на трупа на ул. "Вратцата".

По данни от полицията по тялото няма следи от насилие. Трупът е откаран в Съдебна медицина за установяване на точната причина за смъртта

По неофициална информация вероятната причина за настъпилия летален изход е употребата на наркотични вещества, вероятно фентанил, пише "Марица".

Кола в полет уби жена на място

Произшествието е станало малко преди 10 часа сутринта в кв. "Момин брод" в град Лом. По първоначални данни, лек автомобил „Форд“ изхвърчал от пътя. Той прелетял през тротоара и се забил в ограда. 

За беда, в този момент там вървяла пешеходка. Тя се прибирала към дома си, след като ходила да пазарува в кварталния магазин. Колата буквално я помела и тя е загинала на място, пише Bulnwes.

Съвсем близо до мястото на трагедията пък има спирка на градския транспорт, където всяка сутрин деца чакат автобуса за училище. 

