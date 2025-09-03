Ф утболният Берое представи нов централен нападател. В своята официална страница в платформата Фейсбук старозагорци обявиха привличането на Факундо Аларкон. "Добре дошъл в клуба, Факундо! Пожелаваме ти много успехи в новия етап с Берое!", написаха от клуба при представянето на играча.

Нападателят е на 22 години и е роден в италианския град Касалмаджиоре, но е с аржентинско потекло. Аларкон, който е висок 184 сантиметра, за последно е играл в Академика Визеу (Португалия), а вече тренира с новите си съотборници, подготвяйки се за своя дебют. Той също така е бил част от аржентинския Росарио Сентрал, където отбелязва 21 гола в 23 мача за резервния състав, посочват от Берое.

Очаква се играчът да вземе първо участие с фланелката на тима в предстоящата контрола с Ботев (Пловдив) на 5 септември в Стара Загора. Това е вторият нападател, който старозагорци привличат след продажбата на Леандро Годой. Ден след трансфера му в ЦСКА клубът съобщи за трансфера на колумбиеца Йесид Валбуена, който все още не е взел участие в официален двубой на старозагорци. По-рано днес пък старши треньорът на Берое Виктор Басадре напусна по лични причини.

