Впечатленията от победата на младежкия национален отбор над Чехия все още са пресни, а днес момчетата на Тодор Янчев излизат в поредния важен и голям мач – като гости на Шотландия. „Гайдарите“ са трети в нашата група със 7 точки, колкото имат и „лъвчетата“, но с по-добра голова разлика. Както е известно, нашите младежи имат голяма цел – да вземат второто място след фаворита Португалия и да отидат на бараж за Евро 2027 за младежи. Към момента то се заема от Чехия, които помляхме от футбол в Пазарджик и им нанесохме първа загуба в тези квалификации.

В интерес на истината младежите са „бялата лястовица“ на БГ футбола. При всички негативни и на моменти отвратителни резултати на първия тим, именно момчетата на Тодор Янчев ни носят радост. Макар и в клубните си тимове основните играчи на младежите да не блестят ярко, когато облекат националния екип Асен Митков, Никола Илиев, Петко Панайотов и Теодор Иванов, буквално стават съвсем други играчи. Ясно е, че гостуването на Шотландия ще е много трудно. „Гайдарите“ имат таланти в големи клубове, но и чехите имаха, но бяха надиграни тотално от селекцията на Тодор Янчев. Чакаме ново чудо от тима ни до 21 години.

