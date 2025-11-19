В събота Благоевград бе разтърсен от пищно тържество. Местните левскари празнуваха 25 години от създаването на фенклуба си. Сред специалните гости на тържеството бе Георги Бачев. Големият нападател се съгласи говори за Левски пред „Мач Телеграф“. „Левски беше тотален фаворит преди дербито, но ЦСКА, главно с рушене на играта, уби темпото и дочака шанса си. За пореден път се потвърждава тезата, че който е в по-слаба форма печели“, започна Бачев. „В Левски на Веласкес ми харесват много неща, човекът работи грамотно, а и от доста години не съм виждал „сините“ да играят толкова доминантно и най-важното - отборът повярва в идеите му. Интегрирането на български играчи е явно, а аз от първо лице мога да кажа, че този отбор е най-силен, когато има гръбнак родни футболисти. Дори всички са и национали в момента, било то мъжки или юношески“, продължи Бачев.

АНЖЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ

Цялото му изказване по темата четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

