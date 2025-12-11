Само един мач остана да се изиграе от есенния дял на първенството. Това е двубоят Берое - Лудогорец, който ще се проведе на 19 декември. Каквото и да се случи в него обаче Лудогорец не може да мръдне от третото място и е сигурно, че ще зимува на него. Дори и при успех под Аязмото шампионите няма да могат да изпреварят ЦСКА 1948. Точките между двата отбора ще се изравнят, но „орлите“ загубиха единствения изигран мач между двата отбора в момента с 4:5 и така поне до старта на пролетния дял размествания в Топ 4 не може да има. Така Лудогорец за първи път в историята си ще зимува извън първите две места в класирането.
Цялата класация "Топспринт" вижте в хартиеното издание на "Мач Телеграф"
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE