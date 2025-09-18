П рисъствалите на мачове в Първа лига са с 16 процента по-малко спрямо предходния сезон, сочи годишният доклад на УЕФА. България и Сърбия са единствените от 54-те първенства, в които отстъплението на трибуните е над 10 процента.

По 1 795 зрители са присъствали средно на двубоите в родния шампионат, като по този показател сме на 32-ро място на континента. 11% пък е средната запълненост на стадионите, което означава, че само в 9 първенства имат по-нисък процент на запълване.

Въпреки критиките, че отборите ни ползват прекалено много чужденци Първа лига е някъде в златната среда. Легионерите са 54% от общия брой играчи, което ни отрежда 21-а позиция. 52% пък е игровото време на чужденците.

В същото време Първа лига е сред тези, които най-често сменят треньорите си на континента. Средно тимовете ни правят по 1,6 смени на сезон, като такава е цифрата и в Турция, а рекордьори са шефовете в Сърбия, въртейки по трима наставници за година.

В същото време в най-силните шампионати - на Англия, Германия и Франция отчитат по 0,6 смени на отбор, в Испания са 0,7, а най-ветровито в Топ 5 е в Италия – 1,2 смени. Интересно е, че за сезон 2024/25 клубовете в Европа правят по 0,98 рокади на сезон, като тенденцията е постът да бъде по-стабилен, след като в предните пет сезона е над 1,0.

Но да се върнем на посещаемостта, където докладът показва, че 240 милиона фенове са посетили футболните мачове в Европа през сезон 2024/25. 114 милиона от тях са в елитните първенства на континента, което е с 2,5% увеличение спрямо предходния сезон. Зрителите във Висшата лига на Англия представляват 15,3% от целия брой, докато за Германия, Италия и Испания процентите гравитират около 11-те. Първите 22 шампионата генерират 91% от публиката, а за останалите 32 остават едва 9%.

Внушителните 81 милиона посещения се отчитат на мачовете от долните дивизии, където английските лиги събират впечатляващите 26,3%, а на второ място за немските лиги с 17,9%. Третото най-посетено събитие пък са двубоите от евротурнирите с 20 милиона зрители.

Срещите на националните отбори са били видени наживо от 7,6 милиона запалянковци, което е отстъпление от миналата година с 14%. Това обаче изглежда лесно обяснимо, защото тогава се проведе европейското първенство в Германия, което бе гледано от 3 милиона фенове.

Още разработки четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX