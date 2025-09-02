е лекционерът на юношеския национален отбор до 19 години Тодор Симов обяви състава за двете контролни срещи със Словакия, които ще се играят на 6-и и 9-и септември. Тимът на България – в състав от 22-а футболисти, вече е в лагерна обстановка.

България U19 стартира лагер, който се явява част от подготовката за европейските квалификации, които ще се проведат през месец Ноември в Унгария. Подопечните на треньора Тодор Симов ще се готвят в Правец, където ще тренират до 9 септември. На стадиона в Етрополе пък са предвидени две контролни срещи, както следва:

България – Словакия 6 септември 2025 – 17:00 - Етрополе

България – Словакия 9 септември 2025 – 11:00 - Етрополе

Състав на националния отбор на България за юноши до 19 години за мачовете със Словакия:

Вратари: Атанас Кехайов (Каляри, Италия), Пламен Пенев (Лече, Италия)

Защитници: Емануил Няголов (Черно море Варна), Наско Янев и Валентин Кърчев (и двамата от Лудогорец), Валери Владимиров (Милан, Италия), Симеон Цанев (Падерборн, Германия), Мартин Георгиев (Ботев Пловдив), Христо Аргиров (Левски), Тхан Чунг (Славия)

Полузащитници: Кристиян Ирмиев (Кьолн, Германия), Абдула Кичуков (ЦСКА), Антонио Марков (Словацко, Чехия), Мартин Пейчев (Уест Хям, Англия), Борис Тодоров (Славия), Стивън Стоянчов (Етър В. Търново)

Нападатели: Александър Джамов (Септември Сф), Васил Каймаканов и Юлиан Гилов (и двамата от ЦСКА), Севи Идриз (Локомотив Пловдив), Самуил Цонов (Ботев Пловдив), Филип Гигов (Лудогорец)

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX