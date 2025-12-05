Ф ИФА учреди първата по рода си „Награда за мир“, която бе презентирана по време на жребия за групите на Мондиал 2026. Малко след това стана ясно, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е първият носител на отличието. Той получи медал и сертификат от Джани Инфантино. „Наградата се връчва ежегодно на хора за отличителните им деяния, всеотдайност и преданост към развитието на играта. ФИФА връчва „Наградата за мир“ за 2025 г. на Доналд Тръмп като знак за неговите изключителни деяния в посока мир в света“, каза Джани Инфантино.

„Искаме да видим надежда, единство, едно добро бъдеще. Бях късметлия да видя преди няколко години и няколко месеца мирния процес, който се опитва да се постигне в Газа. Бях в Малайзия за проблемите в Далечния изток, бях в Руанда. Това е всичко, което искаме да виждаме от един лидер, който се грижи за хората. Искаме да живеем в спокоен свят и вие ще го осигурите на Световното първенство. Вие заслужавате тази награда, за вашите действия. Винаги може да разчитате на футболната общност, на футболните хора и на мен. Благодаря ви, г-н Президент“, каза Инфантино.

Доналд Тръмп получи наградата и каза: „Това е една от великите отговорности. За мен е чест и отговорност да получа тази награда. Когато говорим за мир, Конго също е един пример за много загинали. Ние се опитваме да предотвратим конфликтите, преди да започнат. Чест е да бъда с Джани, познавам го от много отдавна. Вие споменахте рекордните продажби на билети. Интересът към първенството е голям, независимо дали го наричаме сокър или футбол. Искам да благодаря на семейството си, на Мелания – благодаря ти. Мисля, че догодина ще имаме събитие, което светът не е виждал. Такъв ентусиазъм не съм срещал. Работна етика и професионализъм с Канада. Работим чудесно и с Мексико. Нашата координация, нашата дружба трябва да бъдат отчетени. Благодаря на вашите две държави. Светът е по-сигурно място. САЩ не се справяха преди година. Сега е различно и ще продължим по същия начин. Забавлявайте се", обяви той.

