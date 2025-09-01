А дриен Рабио ще стане играч на Милан, като се очаква френският халф да премине медицински прегледи в понеделник сутринта и да подпише четиригодишен договор с „росонерите“.
Олимпик Марсилия е приел офертата от 10 милиона евро, включително бонуси за представяне.
🚨🔴⚫️ BREAKING: Adrien Rabiot to AC Milan, here we go! Deal in place for €10m package.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2025
Four year contract for Rabiot, set for medical in Milano on Monday authorized by OM.
Back with Max Allegri. 🔙🇫🇷 pic.twitter.com/HUruEXdgNe
Неговият ход носи дългоочаквано събиране с треньора Масимилиано Алегри, с когото Рабио работи няколко години в Ювентус.
Според Sky Sport Italia, тъй като играчът в момента е на международен ангажимент с Франция, медицинските прегледи ще се проведат на френска земя, като служителите на Милан ще пътуват, за да завършат процедурите. Договорът ще бъде подписан веднага след това.
Рабио също беше предложен на Наполи през последните няколко часа и направи последен опит да остане в Марсилия, но инциденти в съблекалнята и липса на помирение направиха напускането му неизбежно.
Трансферът му в Милан е възможен и благодарение на напускането на Юнус Муса, който се присъединява към Аталанта под наем с опция за откупуване за 25 милиона евро.