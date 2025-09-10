Роналдо и Мбапе чупят рекорди по голове за националните си отбори.

Н ападателят на националния отбор по футбол на Португалия Кристиано Роналдо изравни рекорда за брой отбелязани голове в квалификационни мачове за световното първенство.

Снощи той реализира дузпа в 58-ата минута при гостуването на Унгария (3:2), с което броят на попаденията му в квалификациите за световното първенство достигна 39. Със същия актив е и нападателят на националния отбор на Гватемала Карлос Руис, който прекрати кариерата си през 2017-а.

Най-близкият преследвач на Роналдо по този показател е аржентинският нападател Лионел Меси (36). Футболистът обаче пропусна последния мач от квалификациите в Южна Америка като гост на Еквадор. И двата отбора вече са си осигурили участие на Мондиал 2026.

Килиан Мбапепък се изкачи на второ място в списъка на голмайсторите на френския национален отбор по футбол за всички времена.

Снощи "петлите" победиха Исландия с 2:1 у дома, а Мбапе отбеляза един гол, негов 52-и за представителния тим. Той изпревари Тиери Анри (51 гола) по този показател. Номер 1 в историята на френския национален отбор е Оливие Жиру с 57 попадения.

26-годишният Мпабе е световен шампион от Мондиал 2018 и сребърен медалист от Мондиал 222, където стана голмайстор с осем попадения. През 2021-а с Франция той триумфира и в турнира Лига на нациите.

Тиери Анри игра за френския национален отбор от 1997 до 2010 година, като има 123 мача и беше капитан. Той е световен (1998) и европейски шампион (2000), носител на Купата на конфедерациите (2003), а също и сребърен медалист от Мондиал 2006.