Ч утовен скандал избухна във Франция в лагера на Ница, който е един от съперниците на Лудогорец в Лига Европа. Двата отбора ще се срещнат на 29 януари следващата година. 400 фена на тима причакали клубния автобус на тренировъчната база след завръщането на отбора от гостуването на Лориен, загубено с 1:3 от Лориен в Лига 1. Първоначално те скандираха „Оставка!“ към старши треньора Франк Хес, но след това нападнаха играчите - словесно и физически. Двама от ултрасите дори се качили в рейса, за да изразят гнева си. Първоначално футболистите отказали да слязат от автобуса, но накрая променили решението си и ситуацията ескалирала.

Сред най-пострадалите били Терем Мофи и Жереми Бога, които понесли десетки ритници, шамари и дори плюнки, както и расистки обиди. Часове след скандала двамата отказали да играят повече за Ница, съобщи Nice-Matin, а информацията бе потвърдена от RMC Sport. Нигериецът Мофи е в Ница от три години, а Бога, който е от Кот д'Ивоар, се присъедини към отбора през лятото на 2023-а.

Според съобщенията, двамата били атакувани най-много заради това, че Бога, че дал билети на фенове на Марсилия за мача срещу Ница, а Мофи, че е бил заснет да се шегува след загубата от Лориен с бившия си президент Лоик Фери.

Вратарят на Ница Йеван Диуф помогнал на Бога да се измъкне от нападателите си. А Терем Мофи бшл прегледан от лекар и пуснат в болничен до неделя. Бога пък получил медицинско свидетелство за най-малко пет дни нетрудоспособност. И двамата играчи са подали жалба срещу неизвестни лица.

Часове по-късно от Ница излязоха с изявление след инцидента.

„Инцидентите, които се случиха, са неприемливи. Няколко членове на отбора бяха нападнати. Ница изразява пълната си подкрепа и осъжда тези действия по най-категоричен възможен начин“, се казва в изявлението.