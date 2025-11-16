К онър Бен спечели дългоочаквания реванш срещу Крис Юбенк-младши. Двамата се срещнаха на стадиона на Тотнъм в Лондон, като това бе поредният епизод от семейната вражда, която не спира вече над три десетилетия.

Двамата боксьори продължават конфликта на бащите си – Найджъл Бен и Крис Юбенк, които се срещнаха два пъти в мачове за световни титли през 90-те. Тогава Юбенк печели първия мач през 1990 г. с технически нокаут, а през 1993 г. двубоят завършва наравно, но Бен запазва пояса си.

През април Юбенк-младши стигна до победа срещу Бен, но сега съперникът му си върна и така за първи път човек от неговото семейство спечели мач от враждата.

За разлика от първия двубой през пролетта, който бе далеч по-оспорван, този път интрига нямаше. 29-годишният Бен надигра напълно съперника си и стигна до убедителен успех по точки – 119:107, 116:110, 118:108. В последния рунд Унищожителя, както наричат британеца, прати съперника си два пъти в нокдаун, но 36-годишният Юбенк все пак издържа до края.

Така двамата синове си размениха по една победа, а Бен заяви, че трети мач няма да има: „Беше страхотно преживяване, това е краят на сагата Юбенк-Бен. Поздравления и за Крис, радвам се, че делихме ринга заедно. Не е зле за две разглезени хлапета със сребърни лъжици в устата.“