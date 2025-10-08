След като не стана президент на Филипините, Мани Пакиао се завърна към бокса.

Б ившият световен шампион по бокс в 8 категории Мани Пакиао разкри кога ще бъде отново между въжетата.

„Щастлив съм да обявя, че ще се завърна на ринга на 24 януари в Лас Вегас. Очаквам с увереност. Ще бъде много вълнуващо и специално събитие. Очаквайте страхотни новини, а опонентът ми ще бъде определен след няколко дни“, цитира 46-годишния филипински символ местният вестник „Стар”.

През юли 2025 г. Пакиао се би за първи път от почти четири години. Той завърши наравно с мексиканеца Марио Бариос за титлата на WBC в полусредна категория.

Мани има професионален рекорд от 62 победи (39 с нокаут), 8 загуби и 3 равенства.