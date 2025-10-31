Кубрат Пулев бе организирал мачи си с Махмуд Чар в своя типичен патриотичен стил и, разбира се, спечели.

С ветовната боксова асоциация (WBA) разреши на Кубрат Пулев да се боксира срещу Мурат Гасиев на 12 декември в Дубай. В битката ще бъде заложена „регулярната“ световна титла в тежка категория.

Първоначално от WBA наредиха на българина да се срещне с Моузес Итаума, който бе обявен за задължителен претендент. Ден по-късно обаче от екипа на Кобрата обявиха двубой с Гасиев.

Мениджърът на Итаума - Франк Уорън, се опита да окаже натиск върху WBA, за да не се проведе битката Пулев – Гасиев, като заяви, че ако има такъв мач, българинът трябва да оваканти титлата.