К убрат Пулев ще предизвика Олександър Усик след защитата на регулярната световна титла на WBA.

Българският боксьор се завръща на ринга след едногодишна пауза, за да защитава пояса на WBA срещу Мурат Гасиев. Битката ще се състои на 12 декември.

Руснакът е бивш шампион на WBA и IBF в полутежка категория, който от 2020 г. се състезава в тежка категория.

За Кобрата това ще бъде първа защита на пояса, спечелен миналата година. Българинът сподели, че не смята да даде титлата, а след защитата иска да се бие с Усик.

"Дубай ще види двама воини, двама нокаутьори, двама мъже, които живеят за победата. Уважавам Мурат, но аз съм шампионът. Ще защитя титлата си с гордост, а после искам Усик за безспорната корона", заяви Пулев.