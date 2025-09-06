В Деня на Съединението две български момчета излизат един срещу друг в исторически финал помежду си при юношите на US Open.

Двубоят между Иван Иванов и Александър Василев ще бъде единственият за деня на един от по-големите кортове - №12. Началото му е в 11 часа местно време, т.е. 18 часа българско.

Мачът ще може да се гледа на живо в стрийминг платформата HBO Max.

Иванов ще се опита да се превърна във втория български тенисист с дубъл на „Уимбълдън“ и US Open при юношите след Григор Димитров през 2008 г. Братовчедът на първата ни ракета – Алекс Василев, пък ще се опита да се присъедини към Иванов и Димитров като третият наш тенисист с юношеска титла от Шлема.

Който и от двамата да победи, това ще е изключителен успех и гордост за българския спорт. Нека им пожелаем успех!