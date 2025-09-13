С аул „Канело“ Алварес и Терънс Кроуфорд – считани от мнозина за двамата най-добри боксьори в последните 10 години, ще се срещнат в мач, който е сред най-големите спортни събития от години. Двубоят, кръстен „Мачът на века“, ще се проведе на стадион “Аледжайънт“ в Лас Вегас. Галата започва в 4.00 ч. сутринта българско време в неделя и ще бъде предавана директно от „Нетфликс“.

35-годишният Алварес ще защитава званието абсолютен шампион в супер средна категория, където държи и четирите световни титли – на WBC, WBA, WBO и IBF. 37-годишният Кроуфорд пък ще се опита да стане първият боксьор в ерата на четирите титли, който става безспорен шампион в три различни категории, след като вече събра поясите в лека полусредна и в полусредна категория. Американецът е с 41 победи от 41 мача (31 с нокаут), но сега среща най-голямото предизвикателство в кариерата си. Канело е сред най-големите световни звезди не само в бокса, но и в спорта като цяло. Мексиканецът имаше проблеми в последните си мачове, но голямото му предимство е, че е в собствената си категория. Кроурфорд качва две категории и за първи път ще се бие при супер средните. Въпреки това, Кроуфорд е убеден, че ще спечели.

„Никога не съм си поставял за цел да съм лицето на бокса. Това не е било моя цел. Просто искам да спечеля. Канело може да си е лицето на бокса. Просто да ми даде всичко, което идва с това“, каза американецът.

На въпрос „Ако спечелите, ще напишете история“, той директно отговори: „Когато спечеля, ще напиша история.“

Алварес поема по-голям риск. Преди година той се изсмя на въпрос за мач с Кроуфорд, като обясни, че няма какво да спечели от него. Това обаче се промени, а основната причина, разбира се, е в парите. Според медии в САЩ двамата ще си разделят 200 млн. долара. За Канело са 150 млн., докато Кроуфорд ще си тръгне „само“ с 50 млн. Галата е организирана съвместно от представляващия Саудитска Арабия Турки Алаших и шефа на UFC Дейна Уайт, който влиза и в бокса.

Алварес, който е с 63 победи (39 с нокаут), 2 загуби и 2 равенства, обеща нова победа за Мексико.

„Това е голям мач. Това е най-големият мач в бокса сега заради всичко. Това е „Нетфликс“, Мексико срещу САЩ, огромен мач, а аз обичам да съм замесен в огромни мачове. Това са двамата най-добри боксьори в тази ера, които ще се бият един срещу друг. Щастлив съм, че съм тук и съм готов. Ще видите страхотна победа за Мексико“, каза Алварес.

На официалния кантар преди мача Кроуфорд тежеше точно толкова, колкото и Алварес и показа впечатляваща форма. По време на премерването Кроуфорд беше освиркван от мексиканските фенове, които се появиха със знамена, футболни екипи и не спираха да скандират.

„Чувствам се чудесно, нямам търпение за мача“, каза американецът, който изпрати въздушна целувка на освиркващите го мексикански фенове.