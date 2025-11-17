Б ившият световен шампион в тежка категория Антъни Джошуа ще се бие с звездата от YouTube Джейк Пол в професионален мач на 19 декември. 36-годишният бивш двукратен обединен шампион в тежка категория ще се изправи срещу превърналия се в боксьор ютюбър в зала "Kaseya Center" в Маями.

Мачът, който ще бъде излъчван на живо по Netflix, ще се проведе във формат от осем рунда по три минути. Най-важното уточнение от организаторите е, че битката е професионална, а не демонстративна. Двубоят е реално резервен за Пол, който трябваше да се изправи срещу Джервонта Дейвис в демонстративен мач по-рано този месец, но срещата бе отменена заради дело, заведено срещу Дейвис.

Наскоро Франсис Нгану обяви, че е отказал предложение на Пол за битка и съответно вече официално е ясно, че малко преди Коледа феновете ще могат да гледат Джошуа срещу американския инфлуенсър. Промоутърът на Джошуа Еди Хърн обяви битката като "лека коледна почерпка", а компанията му "Мачрум" предупреди: "Внимавайте какво си пожелавате".

