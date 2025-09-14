С ветовното първенство по бокс в Ливърпул завърши за българските национали, но продължава с пълна сила за президента на Българска федерация бокс Красимир Инински. Освен възможността да подкрепи Радослав Росенов и Рами Киуан в техните финални мачове, той проведе и редица работни срещи с ръководството на World boxing, организацията одобрена от МОК.

Заедно с президента на организацията, Борис ван дер Ворст, те обсъдиха развитието на бокса на национално, континентално и световно ниво, както и възможността за съвместни бъдещи проекти и домакинства. Екипът на БФ Бокс се утвърди като професионалист в организирането на престижни международни състезания от най-висок ранг и е готов да продължи да заема значима роля в тази посока.

Освен с президента на World boxing, Инински изгледа битките на Рами Киуан и Радослав Росенов рамо до рамо и с настоящия абсолютен световен шампион в тежка категория от професионалния ринг – Александър Усик.

Българските боксьори отбелязаха изключително успешно Световно първенство. В Ливърпул те спечелиха сребърен медал, в лицето на Рами Киуан (75 кг), и бронз чрез Радослав Росенов (60 кг), а двама от дебютиращите на Световно боксьори се класираха в ТОП 8 - Уилям Чолов (80кг) и Семион Болдирев (85кг).