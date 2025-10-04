Е вропейската шампионка по фигурно пързаляне за 2020 г. Альона Косторная дари с първа рожба колегата си Георгий Куница. Младите съпрузи, които са родени през 2003 г., не издадоха името на сина си. „Добре дошъл, мини Куница“, обърнаха се те към детето си в Инстаграм, където от кадрите грее щастливият татко.

Альона се омъжи за Куница 12 дни преди да навърши 20 години, на 24 август 2003 г. Пред 65 гости красавицата каза „да“ на своето момче, след като само три месеца по-рано двамата се сгодиха.

Те се събраха и на леда, образувайки новата спортна двойка на Русия, макар страната да няма право да участва в международни състезания. 156-сантиметровата Альона и Георгий за първи път се пробваха като дует в шоупрограми, в които тя участваше, докато се възстановяваше от операция на бедрото.