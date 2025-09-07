Р адослав Росенов постигна втора победа на световното първенство по бокс в Ливърпул. Националът се класира за осминафиналите в кат. 60 кг. Четитикратният носител на Купа „Странджа“ и седемкратен европейски шампион при подрастващите отстрани Махамадали Гасимзада (Азер) след успех с 4:1 гласа. Росенов впечатли с изявите си срещу азера, който е световен вицешампион за младежи. 21-годишният българин спечели убедително първите два рунда, а в третия държеше дистанция и не позволи на съперника си да направи нещо повече.

Росенов ще има тежка задача на осминафиналите, където негов съперник ще бъде Айдер Абдураимов. Украинецът е двукратен европейски шампион за младежи. Мачът им ще се играе на 8 септември вечерта.

Днес на ринга в Ливърпул ще излязат трима представители на България. Около 14:45 часа олимпийският бронзов медалист Хавиер Ибаниес ще се изправи срещу американеца Орландо Замора-Гарсия в кат. 55 кг. Дебют на световно първенство ще запише Уилиам Чолов. При 80-килограмовите той ще има за съперник японеца Го Вакая, вицешампион от Световна купа.

Във вечерната сесия друг дебютант на световно – Викторио Илиев (65 кг) ще срещне вицешампиона на Азия до 22 години Алмаз Озорбеков (Киргизстан).