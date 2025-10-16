К убрат Пулев ще се изправи срещу руската машина за нокаути Мурат Гасиев на 12 декември в главна битка на голяма международна боксова галавечер в Дубай. Новината идва само ден, след като Световната боксова асоциация обяви, че насрочва двубой между Кобрата и опасния млад нокаутьор Моузес Итаума.

От екипа на Пулев обаче вече са били уговорили защитата на световната му титла срещу Гасиев, така че 20-годишният британец ще трябва да почака своята възможност. Мениджърите на Пулев и Итаума са в контакт помежду си и Моузес може да участва на галавечерта в Дубай, а впоследствие да се уреди битка между него и победителя от мача Кубрат - Гасиев.

