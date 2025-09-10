Р адослав Росенов гарантира първи медал за България от световни първенства за последните шест години, след като спечели четвъртфиналния си двубой на 60 кг с англичанина Уилям Хюит на шампионата за мъже и жени в Ливърпул. Той спечели с пълно съдийско единодушие. Последното отличие за българските национали бе на Радослав Панталеев в тежката категория. Той заслужи бронз.

Европейският шампион до 23 години от София 2024 доминираше първата част и взе преднина с няколко силни удара с лявата ръка. Това разтресе боксьора от Уигън и Росенов надделя с пъргавината си и бързите удари във втория, с което се сдоби с категоричното превъзходство.

Росенов довърши съперника в третата част и по този начин си гарантира поне бронзов медал на Световното първенство в Англия. С победа над бразилеца Луис Оливейра, шампион на Южна Америка от 2022, българинът ще получи правото да боксира за злато на финала на 60 кг.

