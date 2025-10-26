Т ъжна новина покруси родния бокс. Бившият национал Салим Салимов е починал едва на 43 години. Елегантният и техничен боец е загубил най-важната битка - тази с коварен тумор. "С тъга съобщаваме за загубата на Салим Салимов. С огромно прискърбие научихме, че днес ни напусна нашият приятел – Салим Салимов, един изключително добър човек, вечно усмихнат и обичан от всички, които имаха щастието да го познават", написаха от Alexeev Boxing Promotions във Facebook.



Салим е роден на 5 май 1982 г. в Омуртаг, той започва своя път едноименния местен клуб, а от декември 2002 г. е част от БК "Левски – Лучано".

Сред постиженията му са:

• Вицешампион на Световното първенство за младежи (Будапеща, 2000 г.)

• Бронзов медалист от Европейското първенство (Пула, 2004 г.)

• Участник в Олимпийските игри в Атина (2004 г.)

• Шампион на първенството на Европейския съюз по бокс (2006 г., кат. до 51 кг)

"Мач Телеграф" изказва своите съболезнования на семейството, роднините, близките и приятелите му.