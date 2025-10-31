Ники Никол едва ли ще остане равнодушна към посещението на Ямал в Милано.

З вездата на Барселона Ламин Ямал може да си навлече сериозни неприятности.

Според испанския журналист Жорди Мартин си е направил малко бягство в Милано. Това се случило ден след поражението с 1:2 в дербито с Реал (Мадрид). Ямал пристигнал с частен самолет и отседнал в луксозен хотел с приятели.

Присъствали и много жени. По-важно обаче е, че на партито била и Ана Дженосо, с която европейският шампион бе свързван преди време. Слухът, ако се окаже верен със сигурност, няма да бъде приет добре от настоящата приятелка на Ямал Ники Никол. Певицата в момента се е прибрала при семейството си в Аржентина.

„Казаха ми, че Ламин Ямал, преди да бъде с Ники Никол, вече е бил с това момиче и че това не е първият път, когато са виждани заедно. Интересното е, че Ана Дженосо е публикувала в Инстаграм снимки от същия хотел, където е отседнал Ямал. Какво съвпадение!“, заяви Жорди Мартин.

В Барселона също едва ли са доволни от ситуацията, особено след болезнената загуба от Реал (М) в Ел Класико.