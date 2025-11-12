Р оберт Левандовски имаше честта да запали светлините на Емпайър Стейт Билдинг.

Небостъргачът, превърнал се в един от символите на Ню Йорк, грейна в червено и бяло – цветовете на Полша. На 11 ноември страната отбеляза националния си празник - Деня на независимостта.

„Привилегия е да празнуваш независимост. Чест е да участвам в това уникално историческо събитие“, заяви Роберт.

Нападателят на Барселона и съпругата му Анна пътуваха до САЩ специално за събитието, а веднага след това се прибраха у дома, тъй като Лева трябваше да се яви на лагер на националния отбор преди световните квалификации с Нидерландия у дома утре и с Малта на 17 ноември. Полша заема второ място в групата с 13 точки, а лидер са „лалетата“ с 16.