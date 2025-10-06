С лед известно затишие Лорин Гудман отново привлече вниманието върху себе си.

Бившата любовница на защитника Кайл Уокър явно има нова тръпка. При това също известна спортна звезда. По информация на „Сън“ инфлуенсърката е забелязана на среща в кафене с тенисист №1 на Великобритания в момента Джак Дрейпър.

23-годишният Дрейпър и 11 години по-възрастната от него Лорин се харесали в сайт за запознанства между знаменитости. Пращали си съобщения от месеци и в крайна сметка си уредили среща. Избрали кафене в Уондсуърт, Югозападен Лондон, където, разбира се, бързо били разпознати.

„Джак е редовен клиент, така че го виждам често. Те флиртуваха, докато той й купуваше кафе. Видях ги да си тръгват заедно. Времето беше ужасно, така че той се опитваше да я предпази да не се намокри. Изглеждаха комфортно и спокойно заедно. Той я беше прегърнал“, разкри пред „Сън“ клиент на заведението.

„Лорин беше притеснена от разликата във възрастта, но реши просто да се наслади, защото е преминала през трудности и заслужава да се позабавлява малко“, хвърля допълнителна светлина на ситуацията друг източник на изданието.

Близки до тенис звездата обаче настояват, че няма наченки на романс: „Срещнаха се веднъж и нямат планове да се виждат отново“.

Любовният триъгълник, в който попадна Кайл Уокър, бе дълго време сред основните теми в медиите на Острова. Някогашният шампион на Манчестър Сити бе пред развод със съпругата си Ани Килнър заради Лорин, от която има две деца. Английският национал бе изгонен от семейния дом. Наложи се известно време да спи в апартамент, собственост на „гражданите“, тъй като в другия си имот бе настанил любовницата. Тя пък подхвана дело срещу Уокър, като имаше сериозни финансови претенции към него за издръжката на двете им деца. Съдът обаче я поряза. Постепенно Кайл позатопли отношенията със съпругата Ани. Тя дори пътуваше до Италия, докато той се подвизаваше в Милан. След като премина в Бърнли това лято, Уокър се пренесе обратно при Ани и четирите си деца от нея в имението Чешир.