П лейбоят на Серия А Николо Дзаниоло окончателно се кротна в обятията на Сара Скаперота. Двамата публикуваха трогателни снимки, на които 4-годишният им син Томазо целува бременното коремче на мама. „Скоро ще бъдем четирима и любовта ни ще стане още по-голяма“, похвалиха се 26-годишният халф на Удинезе и любимата му.

През март Николо, който тогава риташе за Фиорентина, заведе избраницата си на ресторант с изглед към моста Понте Векио, прочут със своите бижутерски магазини.

Там бившият национал на Италия коленичи и извади кутийка с пръстен. „Сега и завинаги“, написаха годениците, които се разделиха през 2020 г.

Тогава Сара беше бременна, но Дзаниоло я изостави заради сексбомбата Киара Насти. Миналата година Николо се събра с майката на сина си, а Насти се радва на син Тиаго и дъщеричка Деа, съответно на 2 и 1 г., от полузащитника на Лацио Матия Дзакани.