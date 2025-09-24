К расивият син на Борис Бекер – Елиас, обра точките на Октоберфест заедно с гаджето си Ясмин Далберг. 26-годишният наследник на тенис легендата в последните дни се изявява като модел и все по-често се прибира в Германия, макар че е израснал и живее в САЩ.

За първи път през март 2024 г. той доведе в родния си Мюнхен и своята приятелка, която е полушведка, полухаитянка, но живее в Ню Йорк. Там Елиас завърши филмово образование, а освен това прави музика с брат си Ноа (30) – двамата са от първия брак на Борис с Барбара Фелтус.

Всеки момент 57-годишният Бекер очаква дете от третата си съпруга Лилиан, с която вдигна сватба миналия септември. От други връзки той има още дъщеря Анна и син Амадеус, съответно на 26 и 15 г.

Колкото до Елиас, той коментира от Мюнхен: „Идвам тук колкото мога по-често. Това е красив град. Всеки път, когато съм в Германия, се чувствам като у дома си. Винаги се чувствам по-млад тук, отколкото в Америка. Радвам се, че Ясмин може да се докосне до немската култура от моя гледна точка“.