Eдин от най-обичаните супермодели на 90-те Валерия Маца и първият, родом от Латинска Америка, e горда майка на 4 деца, сред които и на син скиор. 23-годишният Тициано Гравие е част от националния отбор на Аржентина, като се изявява във всички дисциплини, има 9 старта на световни първенства и 12 за Световната купа.

Кариерата му започна със 7-о място на Супер Г на Зимните младежки олимпийски игри в Лозана 2020, а на световното в Кортина д’Ампецо през 2021 г. Гравие изненадващо финишира 22-ри на гигантски, което го направи третият най-добър неевропеец в състезанието. През 2022 г. грабна титлата от Южноамериканската купа, след която обаче формата му спада заради побой.

Рано сутринта през юни преди 3 г. Тициано и брат му Бенисио (20) напускат нощен клуб с приятели, когато двама мъже ги нападат, без да е имало предварителен спор. Въпреки че успява да защити по-малкия си брат, скиорът попада в болница. „Първата операция бе за счупената челюст. Втората - защото откриха друга фрактура и ми сложиха 4 винта. Първите две седмици не можех да говоря и да ям нищо, тъй като имах ластици в устата“, разказа по-късно пострадалият, който през 2024-та отново стана шампион на Южна Америка, а голямата му мечта са олимпийските игри догодина.

В най-трудния момент до Тициано е майка му Валерия, която след подиума, жъне и успехи в бизнеса и като тв звезда. През 1998 г. тя се омъжва за бизнесмена Алехандро Гравие, като на сватбата им в Буенос Айрес идват нечуваните 1500 гости. Първото дете на 178-сантиметровата блондинка – Балтазар, се ражда през 1999 г., следват Тициано и Бенисио, а през 2008 г. на бял свят идва дъщеря им Таина. Същата година Валерия и Алехандро са разследвани са укриване на данъци в размер на $ 2 млн. Семейството е лудо по спорта, а освен това притежава имение край Пунта дел Есте в Уругвай, където всяко лято организира голям прием. Бенисио върви по стъпките на майка си и е модел.

„Винаги съм знаела, че искам да бъда майка. Наистина се наслаждавах на всеки етап - да ги виждам как растат, да бъда с тях и те са най-голямата ми гордост“, уверява 53-годишната Маца, която се запознава с мъжа си, вече на 63 г., на ревю още през 1990-а и оттогава са неразделни.