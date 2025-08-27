Вячеслав Малафеев се раздели с предишното си семейството си заради Азай Долматова (вляво), а сега намери щастието с Ангелина Шкатова.

Л егендарният вратар на Зенит Вячеслав Малафеев се сдоби със син от 22 г. по-младата гимнастичка Ангелина Шкатова. Феновете на двамата с изненада прочетоха, че малкият ще носи името Александър.

„Добре дошъл, шампионе“, написаха в Инстаграм щастливите родители. Любопитното е, че Алекс се казва и наследникът на 46-годишния Малафеев от втория му брак с Екатерина (36), с когото тя го дари през 2013 г. Малафеев, който е единственият страж, играл 17 поредни сезона за един клуб в шампионата на Русия, има и още две деца – Ксения (21) и Максим (19), който също прави кариера на вратар. През 2001-ва – годината, в която се ражда настоящата му съпруга, той вдига сватба с Марина, починала на 37 г. в катастрофа в Санкт Петербург на 17 март 2011 г.

Колкото до Шкатова – тя е трикратна световна шампионка, а върхът в кариерата й бе сребърният медал от олимпийските игри Токио 2021, когато руският ансамбъл отстъпи само на българския. С 328 изиграни двубоя Вячеслав държи клубния рекорд за най-много мачове в Премиер лигата, а с 442 във всички турнири е вторият в класацията за най-много мачове за Зенит, където премина цялата му кариера.