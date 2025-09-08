Р есторантът на звездата от НБА Джеймс Хардън в Хюстън бе затворен заради предполагаеми задължения за наем, надхвърлящи 2,2 млн. долара.

Заведението „Тритин“, което отвори врати през 2021 г., е временно заключено, съобщиха медиите в САЩ. На входа му е поставено известие за дължимата сума. Ключалките на ресторанта са сменени, а звездата ще получи достъп веднага след като уреди финансовите си отношения със собственика.

Джеймс Хардън направи страхотна кариера в Оклахома Сити Тъндър, Хюстън Рокетс, Бруклин Нетс, Филаделфия, а в момента и в Лос Анджелис Клипърс. През 2018 г. той бе избран за Най-полезен играч в НБА. Включван е многократно в Отбора на звездите. Хардън също така е златен медалист със САЩ от олимпиадата в Лондон през 2012 г. и световен шампион през 2014 г.