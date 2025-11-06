Diema Sport

20:00 Преди кръга в efbet Лига

21:00 Дневник НБА

Diema Sport 2

18:00 Преди кръга в Лига 1

19:00 НБА Екшън

Diema Sport 3

12:00 Поханг Стийлърс - Тампайнс Роувърс, Шампионска лига на Азия 2

14:15 Селангор – Персиб Бандунг, Шампионска лига на Азия 2

17:30 Седмично в Бундеслигата

21:00 Формула 1 Токшоу

Nova Sport

09:45 Макартър - Конг Ан Ха Ной, Шампионска лига на Азия 2

12:00 Лайън Сити Сейлърс - Банкок Юнайтед, Шампионска лига на Азия 2

14:15 Пекин Гуоан - Тай По, Шампионска лига на Азия 2

22:00 Рединг – Стивънидж, Лига 1

MAX Sport 1

09:00 Голф: Abu Dhabi HSBC Championship

15:00 Тенис, ATP 250: Мец, Франция

MAX Sport 2

14:00 Тенис, ATP 250: Атина

21:05 Баскетбол, Евролига: Макаби Тел Авив - Монако

MAX Sport 3

09:00 Световен рали шампионат: Япония

19:45 Утрехт – Порто, Лига Европа

22:00 Рейнджърс – Рома, Лига Европа

00:25 Обзор на кръга в Лига Европа и Лига на конференциите

MAX Sport 4

19:45 Цървена Звезда – Лил, Лига Европа

22:00 Астън Вила - Макаби Тел Авив, Лига Европа

bTV Action

19:45 Щурм – Нотингам, Лига Европа

22:00 Ференцварош – Лудогорец, Лига Европа

00:30 Лига Европа, репортажи

RING

19:45 Майнц – Фиорентина, Лига на конференциите

22:00 ПАОК - Йънг Бойс, Лига Европа

EUROSPORT

08:30 Снукър: Международен шампионат, четвъртфинал

13:30 Снукър: Международен шампионат, четвъртфинал

EUROSPORT 2

22:00 Голф: PGA тур, Лос Кабос Чемпиъншип, първи ден

