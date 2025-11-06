Diema Sport
20:00 Преди кръга в efbet Лига
21:00 Дневник НБА
Diema Sport 2
18:00 Преди кръга в Лига 1
19:00 НБА Екшън
Diema Sport 3
12:00 Поханг Стийлърс - Тампайнс Роувърс, Шампионска лига на Азия 2
14:15 Селангор – Персиб Бандунг, Шампионска лига на Азия 2
17:30 Седмично в Бундеслигата
21:00 Формула 1 Токшоу
Nova Sport
09:45 Макартър - Конг Ан Ха Ной, Шампионска лига на Азия 2
12:00 Лайън Сити Сейлърс - Банкок Юнайтед, Шампионска лига на Азия 2
14:15 Пекин Гуоан - Тай По, Шампионска лига на Азия 2
22:00 Рединг – Стивънидж, Лига 1
MAX Sport 1
09:00 Голф: Abu Dhabi HSBC Championship
15:00 Тенис, ATP 250: Мец, Франция
MAX Sport 2
14:00 Тенис, ATP 250: Атина
21:05 Баскетбол, Евролига: Макаби Тел Авив - Монако
MAX Sport 3
09:00 Световен рали шампионат: Япония
19:45 Утрехт – Порто, Лига Европа
22:00 Рейнджърс – Рома, Лига Европа
00:25 Обзор на кръга в Лига Европа и Лига на конференциите
MAX Sport 4
19:45 Цървена Звезда – Лил, Лига Европа
22:00 Астън Вила - Макаби Тел Авив, Лига Европа
bTV Action
19:45 Щурм – Нотингам, Лига Европа
22:00 Ференцварош – Лудогорец, Лига Европа
00:30 Лига Европа, репортажи
RING
19:45 Майнц – Фиорентина, Лига на конференциите
22:00 ПАОК - Йънг Бойс, Лига Европа
EUROSPORT
08:30 Снукър: Международен шампионат, четвъртфинал
13:30 Снукър: Международен шампионат, четвъртфинал
EUROSPORT 2
22:00 Голф: PGA тур, Лос Кабос Чемпиъншип, първи ден