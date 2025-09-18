С АЩ са на нокти след като военен хеликоптер се разби късно вечерта в сряда в района на Съвместната база Луис–Маккорд в щата Вашингтон. Инцидентът е станал около 21:00 ч. местно време (07:00 ч. българско време), потвърди говорител на американската армия пред CNN.

Все още няма официална информация за жертви или оцелели, а операцията по издирване и разследване е в ход. „Инцидентът е в процес на развитие и към момента не разполагаме с допълнителни данни“, гласи официалното съобщение.

По данни на Шерифската служба на окръг Търстън, сигнал за възможна катастрофа е подаден от района на Съмит Лейк, разположен западно от базата. Заместник-шерифи и спасителни екипи незабавно са били изпратени, а на място е открито предполагаемото място на разбилия се вертолет.

„Бяхме уведомени, че военните са загубили контакт с хеликоптер в района и работим в тясно сътрудничество със Съвместната база Луис–Маккорд, за да осигурим необходимите ресурси“, посочиха властите в социалните мрежи.

Причините за катастрофата все още не са известни. Очаква се армията да даде повече информация след приключване на първоначалното разследване. Инцидентът хвърля сянка върху една от най-важните военни бази в страната, разположена в окръг Пиърс, и повдига въпроси за безопасността на операциите с военна авиация.