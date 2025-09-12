Л екар изостави пациент на операционна маса по средата на операцията, за да прави секс с медицинска сестра в съседна операционна зала.

44-годишният консултант анестезиолог Сухаил Анджум е бил открит „в компрометираща позиция“ с друго медицинско лице в операционната зала на болница „Теймсайд“ в Манчестър.

Бащата на три деца, д-р Ануджм, бил хванат да вдига панталона си, а неговата колежка, чието име не се назовава, била спипана с панталони свалени до коленете, пише Daily Mail.

На трибунала в Манчестър, където лекарят е съден за небрежност, стана ясно, че Анджум е изоставил пациента, който е бил подложен на хирургическа интервенция за отстраняване на жлъчен мехур, защото е знаел, че медицинска сестра „вероятно е наблизо“.

Жененият д-р Анджум, който сега работи в Пакистан , каза, че изпитва „срам и вина от този ужасно неудобен инцидент“ и добави: „Не знам защо се е случило. Не знам какво си мислех".

Андрю Молой от Генералния медицински съвет заяви на изслушване пред Службата на лекарския трибунал, че д-р Анджум е бил анестезиологът за серия от пет операции, провеждани в операционна номер пет в болницата през въпросния ден.

Г-н Молой каза: „По време на третия случай, около средата на процедурата, д-р Анджум напусна операционната зала, за да си почине. Това не беше необичайно явление той не беше единственият анестезиолог, който го направи. Когато това се случи, анестезиологът бива заменен от анестезиологична медицинска сестра. Сестрата обаче го последва извън операционната“.

Д-р Анджум каза пред трибунала, че е отдаден и обича работата си, но инцидентът се е случил в период, когато той и съпругата му са имали семейни проблеми. Той каза, че най-малката му дъщеря е родена преждевременно и че съпругата му е претърпяла травма по време на раждането, което го е накарало да поеме допълнителни семейни отговорности.

Д-р Анджум каза, че се е съгласил да работи в събота, за да има почивен ден през седмицата, за да помогне на семейството си и да заведе по-големите си деца на училище.