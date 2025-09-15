В центъра на Брюксел беше извършен опит за покушение срещу полския евродепутат Валдемар Буда. Неизвестни лица са открили огън по колата на политика, който се противопоставя на настоящата европейска политика.

Ostrzelanie całego boku samochodu bronią pneumatyczną, pieprzona brukselska dzicz! pic.twitter.com/pYdmyYGVqq — Waldemar Buda (@waldemar_buda) September 15, 2025

„Девет точни изстрела. Не бях в колата по време на нападението, единствената кола, по която стреляха, беше моята“, написа Буда в социалната мрежа X.

Уточнява се, че колата е била просто паркирана. Неизвестните лица са стреляли с въздушен пистолет, а не с огнестрелно оръжие. Буда нарече инцидента „проклета брюкселска игра“.