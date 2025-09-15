В центъра на Брюксел беше извършен опит за покушение срещу полския евродепутат Валдемар Буда. Неизвестни лица са открили огън по колата на политика, който се противопоставя на настоящата европейска политика.

„Девет точни изстрела. Не бях в колата по време на нападението, единствената кола, по която стреляха, беше моята“, написа Буда в социалната мрежа X.

Уточнява се, че колата е била просто паркирана. Неизвестните лица са стреляли с въздушен пистолет, а не с огнестрелно оръжие. Буда нарече инцидента „проклета брюкселска игра“.

Валдемар Буда Брюксел евродепутат вандализъм стрелба кола