Р умъния би могла да помогне на Република Молдова в случай на атака от Русия, въз основа на закона, който защитава румънските граждани.

Това заяви началникът на Румънската армия Георгица Влад в интервю за „Евронюз“.

Влад посочи, че новият закон за отбраната е особено важен в настоящия контекст и увери гражданите, че Румъния е готова да се защити и ще подкрепи Република Молдова, ако се наложи.

„Румънската армия помага на Република Молдова и на армията ѝ да развият подходящите си отбранителни способности. Имаме много съвместни тренировъчни програми, програми за развитие на способности и предоставяме помощ на армията на Молдова за изграждане на отбранителния ѝ капацитет. Румъния продължава да бъде верен съюзник на Република Молдова, имаме стратегическо партньорство и абсолютно ще помогнем на Молдова в случай на атака“, каза главнокомандващият, предаде БГНЕС.

„Не забравяйте, че имаме закон, според който румънската държава в случай на конфликт трябва да оказва помощ на румънски граждани извън националните граници. Румъния разполага с политически, военни и други инструменти, за да подкрепи Молдова, особено румънските граждани в Република Молдова“, добави той.

Началникът на армията също изрази увереност, че Русия няма да атакува, но подчерта, че хибридната война, която Москва води, трябва да бъде прекратена.

Според данни, публикувани от президента Мая Санду, един милион граждани на Република Молдова са успели да възстановят румънското си гражданство.