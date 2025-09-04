В сряда, 3 септември, огромен астероид беше забелязан близо до Земята. Небесното тяло лети вътре в лунната орбита. Астероидът е бил на 200 хиляди километра от Земята. Тази информация беше споделена в пресслужбата на Лабораторията по слънчева астрономия на Института за космически изследвания на РАН.

Учените твърдят, че астероидът е имал размер, подобен на характеристиките на метеорита в Челябинск. Сега небесното тяло е вътре в лунната орбита. В същото време обектът не представляваше никаква опасност за Земята. “Астероид 2025 QD8 с размер 22 метра прелетя днес вътре в лунната орбита, приближавайки се до Земята на минимално разстояние", казаха от лабораторията.

По-рано на Слънцето бяха регистрирани две мощни изригвания. До началото на септември периодът на повишена активност, който продължи около десет дни, приключи.

Астероид Земя Луна орбита Космос планета 2025 QD8 слънчеви изригвания