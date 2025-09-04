В сряда, 3 септември, огромен астероид беше забелязан близо до Земята. Небесното тяло лети вътре в лунната орбита. Астероидът е бил на 200 хиляди километра от Земята. Тази информация беше споделена в пресслужбата на Лабораторията по слънчева астрономия на Института за космически изследвания на РАН.

Учените твърдят, че астероидът е имал размер, подобен на характеристиките на метеорита в Челябинск. Сега небесното тяло е вътре в лунната орбита. В същото време обектът не представляваше никаква опасност за Земята. “Астероид 2025 QD8 с размер 22 метра прелетя днес вътре в лунната орбита, приближавайки се до Земята на минимално разстояние", казаха от лабораторията.

По-рано на Слънцето бяха регистрирани две мощни изригвания. До началото на септември периодът на повишена активност, който продължи около десет дни, приключи.