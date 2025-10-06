В лак, превозващ 149 пътници, се сблъска с друг влак, избутвайки го от релсите, съобщава The Japan Times.

Както отбелязва изданието, инцидентът е станал в неделя, 5 октомври. Близо до гара Каджигая в префектура Канагава в Япония. Влак, превозващ 149 пътници, се е сблъскал с дефектен влак, избутвайки го от релсите. Пътниците на борда са невредими. Движението по релсите е било временно преустановено.

„Все още не е ясно кога и двете линии ще възобновят обслужването си, но се очаква това да отнеме известно време“, пише JT. Японските правоохранителни органи вече са започнали разследване на инцидента. Те установяват причината за извънредната ситуация и кой е виновният.

