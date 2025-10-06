В лак, превозващ 149 пътници, се сблъска с друг влак, избутвайки го от релсите, съобщава The Japan Times.
Както отбелязва изданието, инцидентът е станал в неделя, 5 октомври. Близо до гара Каджигая в префектура Канагава в Япония. Влак, превозващ 149 пътници, се е сблъскал с дефектен влак, избутвайки го от релсите. Пътниците на борда са невредими. Движението по релсите е било временно преустановено.
😳Shortly after 11 p.m. on the 5th, Japan time, a local train collided with a non-service train near Kajigaya Station on the Tokyu Den-en-toshi Line in Kawasaki City’s Takatsu Ward, causing part of the non-service train to derail.⁰No injuries were reported among the passengers… pic.twitter.com/10MdSm2lYg— kouji 🇯🇵 (@yoyonofukuoka) October 6, 2025
„Все още не е ясно кога и двете линии ще възобновят обслужването си, но се очаква това да отнеме известно време“, пише JT. Японските правоохранителни органи вече са започнали разследване на инцидента. Те установяват причината за извънредната ситуация и кой е виновният.