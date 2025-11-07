С коростта на слънчевия вятър надхвърля 850 километра в секунда, което ще стане причина за силна магнитна буря. Това съобщиха специалисти от Лабораторията по слънчева астрономия на Института за космически изследвания на РАН.

Според учените тези стойности са огромни. Експертите нарекоха изненадващо, че магнитосферата на Земята все още се държи перфектно. "Основната мистерия е липсата на надеждни признаци за пристигането на плазмени облаци на Земята. Всичко изглежда така, сякаш Земята все още се влияе изключително от вятъра от короналната дупка", се казва в доклада.

Междувременно учени от Лабораторията по слънчева астрономия предупредиха в канала в Telegram, че магнитната буря в петък, 7 ноември, може да се засили до нивото на G5. Струва си да се отбележи, че това ниво е максимумът от съществуващите колебания.