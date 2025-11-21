З еметресение с магнитуд 5,5 беше регистрирано в Бангладеш, предаде Европейско-средиземноморският сеизмологичен център (EMSC),цитиран от NOVA.

Най-малко седем души са загинали, а десетки са ранени, съобщи "Асошиейтед прес", като се позова на властите. Toва се е случило при срутване на парапета на пететажна сграда в Дака.

Местната пожарна служба съобщи за седем случая на сгради, повредени или засегнати от земетресението, както и един ранен. Трусът е продължил 26 секунди.

Земетресението предизвика паника сред 170-милионното население на страната, което е с мюсюлманско мнозинство и беше в почивка. Репортери на АФП в Дака предадоха за хора, плачещи по улиците.

🚨🇧🇩 BREAKING: BANGLADESH ROCKED BY 6.0 EARTHQUAKE



A magnitude 6.0 earthquake struck Bangladesh early Friday, shaking the densely populated region around Dhaka.



The quake hit at 4:38 GMT at a depth of 36 kilometers, with its epicenter roughly 28 kilometers northeast of the… pic.twitter.com/LC1w1RrS3z — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 21, 2025

Трусът е с дълбочина от 10 километра, уточни центърът. Земетресението е настъпило в 10:38 ч. местно време близо до град Нарсингди, на около 30 км североизточно от столицата на страната Дака.

Американският институт за геологически изследвания предполага, че е възможно да има значителен брой жертви. Трусът е усетен и в Индия, на повече от 325 километра от епицентъра, където жители споделят, че се е усетило люлеене. Десетки са излезли в паника от домовете си, уплашени от възможни срутвания.