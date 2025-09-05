З еметресение с магнитуд 5,4 по скалата на Рхитер разтърси днес югоизточната част на Афганистан.
Това съобщи Германският изследователски център по геонауки (GFZ).
Земният трус е бил на дълбочина 10 километра.
Засега няма информация за жертви или щети.
Припомняме, че вчера трус с магнитуд 6, 1 удари страната.
Това идва след силното земетресение в Източен Афганистан в неделя вечерта, което по последни данни е отнело живота на повече от 2200 души. При бедствието пострадаха над 3600 души, разрушени бяха цели села, а десетки хиляди хора останаха без дом.
Източник: БТА