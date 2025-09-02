М еждународната агенция за атомна енергия (МААЕ) е открила частици уран от антропогенен произход по време на инспекция в Сирия. Пробите са взети от един от три обекта, за които се смята, че са били свързани със сградата в Дейр аз Зор, разрушена от Израел през 2007 г.

В поверителен доклад, цитиран от Ройтерс, се уточнява, че уранът не е обогатен, но е преминал химическа обработка. МААЕ още през 2011 г. стигна до извода, че е „много вероятно“ унищожената сграда да е била недеклариран реактор.

Настоящите сирийски власти заявяват, че нямат обяснение за откритите следи, но през юни са дали достъп на инспекторите за допълнителни проби. На среща с президента Ахмед аш Шараа ръководителят на МААЕ Рафаел Гроси е получил съгласие за „пълна прозрачност“ и бъдещо посещение на обекта в Дейр аз Зор.

Агенцията предстои да анализира всички събрани проби, за да изясни дали Сирия е извършвала недекларирани ядрени дейности в миналото и да реши въпроса окончателно, предаде БТА.