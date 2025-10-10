П олет на Ryanair трябваше да извърши аварийно кацане, след като горивото му свърши шест минути. Започнато е разследване след инцидента с полета , изпълняван от Malta Air.

Полетът, пътуващ от италианския град Пиза до летище Престуик в Глазгоу на 3 октомври, е издал сигнал за недостиг на гориво. Самолетът е бил принуден да извърши аварийно кацане в Манчестър, след като екипажът на пилотската кабина е издал код 7700 - сигнал за обща извънредна ситуация.

Преди това е направил няколко неуспешни опита за кацане на летищата Престуик и Единбург. Близо два часа по-късно кацна благополучно в Манчестър. При кацане в резервоара на самолета са останали само 220 кг гориво - достатъчно за пет или шест минути полет, съобщава Express.

Пътникът Александър Марки разказа, че хаосът е започнал още преди излитането им от Пиза, тъй като протестиращите са успели да нахлуят на пистата по време на стачка. Той каза пред Ayr Advertiser: „След като закъсняхме с тръгването си от Пиза заради обща стачка и протестиращи, нахлули на пистата на летището, се притеснихме, че няма да стигнем до Престуик, преди да удари бурята. Всичко беше наред, докато не започнахме спускането си. Самолетът кръжеше няколко пъти, преди да опита първия път, но почти веднага се издигна. Казаха ни, че ще опитаме още веднъж или ще трябва да отидем до Манчестър. Втория път беше много неравен път и почти стигнахме до пистата, но в последния момент спряхме много рязко. Осъзнахме колко зле са били нещата, след като видяхме снимките, след като най-накрая кацнахме в Манчестър почти без гориво. Имаше голямо облекчение. Хората искаха да слязат и определено нямаха желание да летят скоро“.

Говорител на Ryanair заяви: „Ryanair съобщи за това на съответните органи в петък (3 октомври). Тъй като това е предмет на текущо разследване, на което ние сътрудничим напълно, не можем да коментираме“.