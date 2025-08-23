С озопол попадна в класация на британското издание The Sun за най-евтини места за семейна почивка през лятото. Според медията цените на пакетните „ол инклузив“ почивки от Обединеното кралство значително са се повишили в традиционно предпочитаните дестинации като Испания, Кипър и Гърция, писа Флагман.бг.

На този фон Созопол се откроява като отличен избор за британци с ограничен бюджет, които търсят почивка на море без големи разходи. Градът впечатлява със стария си квартал, изпълнен с уютни и достъпни кафенета и магазини, както и с един от най-красивите плажове в България.

Пътешественичката Павлена Тодорова препоръчва Централния плаж в Созопол пред по-известния Слънчев бряг. Според нея заливът с фин златист пясък и спокойна синя вода е идеален за плуване, а плажните барове и кафенета са по-достъпни и с по-приятна атмосфера.

Сред посочените примери е плажният бар Sparrow, който предлага сенчеста тераса директно върху пясъка, бира за 2,50 паунда и порция пиле с пържени картофи за 6 паунда.

Изданието отбелязва, че офертите за пакетна почивка в Созопол могат да започват от 399 паунда на човек за 7 нощувки със закуска в тризвезден хотел – далеч по-изгодно в сравнение с други популярни европейски дестинации.